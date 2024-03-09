Стало известно об обучении бойцов ВСУ десантированию с бронетранспортеров США

Пленный: бойцов ВСУ обучают десантированию с американских бронетранспортеров

Пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают десантированию с американских бронетранспортеров М113. Об этом сообщил украинский военнопленный Александр Гуприн, сдавшийся в плен в начале марта, его цитирует РИА Новости.

«Когда пригнали М113 начали уже учиться как "посадка-высадка". Ну как заходить — кто первый заходит, ну кто крайний заходит, кто выходит. Ну "посадка-высадка". И начали с ними отрабатывать уже действия. Как они едут, мы по бокам, грубо говоря», — рассказал пленный, который служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.

По его словам, во время обучения бойцы ВСУ подвергаются жестоким физическим наказаниям и издевательствам.

Ранее пленный Гуприн рассказал, что украинские солдаты надеялись на перемирие после прихода нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Военные ожидали, что новому главкому, возможно, удастся договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским, добавил он.