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12:34, 9 марта 2024Мир

В Германии призвали тратить миллиарды евро на строительство бункеров

Ассоциация городов Германии призвала тратить миллиарды на строительство бункеров

Фото: Unsplash

Власти ФРГ должны выделять по миллиарду евро ежегодно в течение десяти лет на строительство бункеров, чтобы обезопасить страну и ее население в случае возможно военного конфликта. С таким призывом в интервью Berliner Morgenpost выступил глава Ассоциации городов Германии Андре Бергхеггер.

«Для защиты гражданского населения нам в течение ближайших 10 лет каждый год необходимо тратить как минимум по 1 миллиарду евро», — сказал он.

Ранее представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил, что слитые в сеть переговоры офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту не говорят о планах Берлина готовиться к войне с Россией.

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      Виктория Кондратьева
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