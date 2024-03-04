Правительство Германии на фоне слитых переговоров отвергло подготовку войны с РФ

Представитель правительства ФРГ Бюхнер: Берлин не готовится к войне с Россией

Слитые в сеть переговоры офицеров бундесвера о нанесении ударов по Крымскому мосту не говорят о том, что Берлин готовится к войне с Россией. Так ситуацию прокомментировал представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, его цитирует ТАСС.

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — отверг он версию подготовку к войне на фоне произошедшей утечки.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Берлин должен взять на себя ответственность, а не проводить расследование в ситуации с утечкой переговоров.