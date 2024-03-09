ВСУ за два года не нашли применения более совершенным аналогам танков Leopard

Forbes: ВСУ с 2022 года не нашли применения превосходящим Leopard танкам M-55S

Вооруженные силы Украины (ВСУ) до сих пор не нашли применения словенским гибридным танкам M-55S, являющиеся более совершенным аналогом немецких Leopard. Об этом сообщает Forbes.

Журналисты издания обратили внимание на тот факт, что Словения поставила Киеву гибридные танки M-55S еще в 2022 году, но к настоящему моменту ВСУ так и не задействовали их на поле боя. «Украинская армия продолжает назначать и переназначать М-55S (на разные участки фронта, — прим. «Ленты.ру»), пытаясь расширить свой танковый корпус», — говорится в статье.

При этом отмечается, что словенские танки по ряду характеристик считаются превосходящими немецкие Leopard, которые ВСУ активно используют в зоне боевых действий. В частности, в М-55S лучше управление огнем и более совершенная броня.

Ранее сообщалось, что два танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) Leopard 2А4 столкнулись в районе Работино и оба сгорели. Отмечается, что это произошло еще в конце октября, но сейчас появились кадры поврежденной техники вблизи. До этого в соцсетях распространялись видео, снятые с разведывательных дронов.