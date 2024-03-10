Аналитик Меркурис: Нуланд уволили после разгрома ВСУ Россией летом 2023 года

Британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал сообщения о том, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд покинет свой пост. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Duran.

Меркурис раскрыл подробности об увольнении Нуланд и предположил, что ее решили отстранить от должности после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россией летом 2023 года.

«С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали: "С вас достаточно"», — объяснил он.

5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Обязанности Нуланд после ее ухода с должности станет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.