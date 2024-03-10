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23:30, 10 марта 2024Мир

На Западе раскрыли подробности об увольнении Нуланд

Аналитик Меркурис: Нуланд уволили после разгрома ВСУ Россией летом 2023 года
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис прокомментировал сообщения о том, что заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд покинет свой пост. Об этом он высказался в интервью YouTube-каналу Duran.

Меркурис раскрыл подробности об увольнении Нуланд и предположил, что ее решили отстранить от должности после разгрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Россией летом 2023 года.

«С того момента такие люди, как Нуланд, стали терять позиции. В конце концов, им сказали: "С вас достаточно"», — объяснил он.

5 марта глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Обязанности Нуланд после ее ухода с должности станет временно исполнять заместитель госсекретаря Джон Басс.

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      Марина Совина
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