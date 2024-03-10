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12:34, 10 марта 2024Культура

Актер Ливанов назвал Хаматову и Смольянинова ничтожными личностями

Актер Василий Ливанов назвал ничтожествами Чулпан Хаматову и Артура Смольянинова
Чулпан Хаматова

Чулпан Хаматова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Василий Ливанов назвал ничтожествами артистов Чулпан Хаматову и Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов). С резкой критикой он выступил в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Ничтожная личность эта Хаматова! Как и Смольянинов. Ничтожества оба! Она рассказывала, что ей стыдно, что она из России. Так вот, ее поведение — бред сумасшедшего. Это все бред, понимаете?» — возмутился Ливанов. Он охарактеризовал происходящее как «нечто абсолютно ненормальное и противоестественное».

Актер заявил, что невозможно «отменить» Родину, своих предков, родителей, которые живут на родной земле, а также сравнил жизнь за рубежом с жизнью цветка без корней.

По словам Ливанова, Хаматова не может реализоваться в Латвии, поскольку утратила свой профессионализм. «Так бывает, когда не об искусстве думаешь, а ерундой всякой занимаешься и энергию не туда тратишь», — заключил он.

Ранее в ходе разговора с пранкерами Смольянинов заявил, что готов получить украинское гражданство. «Лично для меня это вообще идеальное предложение», — отреагировал на их слова актер. Он также согласился на то, чтобы сначала был организован его непубличный визит на Украину, где он бы смог обсудить с офисом Зеленского все детали получения гражданства.

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      Алевтина Запольская
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