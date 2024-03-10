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01:57, 10 марта 2024Бывший СССР

Бывший депутат Рады дал совет Байдену на случай проигрыша Украины

Экс-депутат Рады Олейник: Байдену не стоит идти на выборы при проигрыше Украины
СюжетПрезидентские выборы в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Globallookpress.com

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник дал совет президенту США Джо Байдену на случай проигрыша Украины в конфликте с Россией. По его мнению, действующему главе Белого дома не стоит идти на выборы, если республика потерпит поражение, передает РИА Новости.

Политик пояснил, что американцы лоббируют свои интересы через Владимира Зеленского, поэтому крах власти в Киеве будет означать провал демократов в президентской гонке.

Олейник отметил, что США поставили задачу любым путем удержать ситуацию на Украине до выборов в ноябре 2024 года.

«Потому что, если потерпит поражение Украина, как в Афганистане США, лучше Байдену на выборы не ходить, да и демократам в целом», — заключил экс-депутат.

Ранее президент США Джо Байден в ежегодном обращении к Конгрессу страны заявил, что Украина способна остановить Россию.

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      Марина Совина
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