Илона Маска возмутило жесткое видео с мобилизованными на границе Украины

Основателя Tesla и Space X Илона Маска возмутили жесткие методы мобилизации на Украине. Соответствующий комментарий он разместил под постом американского бизнесмена Дэвида Сакса в социальной сети X.

На опубликованных в сети кадрах микроавтобус с мужчинами призывного возраста, которые в попытках избежать мобилизации пытаются нелегально попасть в Румынию, задерживают на границе. Их выталкивают из транспорта, заставляют ложиться на землю с руками за головой, а потом избивают. На видео присутствует обилие нецензурной брани.

В комментарии Маск задается вопросом, сколько человек за прошлый год ушли из жизни впустую и скольких еще постигнет та же участь.

Об этом инциденте сообщалось 8 марта. Сотрудники Пограничной службы Украины задержали полный уклонистов автобус на погранпереходе в Румынию. Ситуация попала на видео.

Ранее на Украине допустили пополнение мобилизационного резерва женщинами в случае трудностей с комплектованием Вооруженных сил страны. В исследовании аналитического издания texty.org.ua говорится о призыве на службу трех миллионов украинок.