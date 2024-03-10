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17:44, 10 марта 2024Бывший СССР

Кредитный рейтинг Украины снизился до СС

S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины на две ступени

Фото: Unsplash

Агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, новая реструктуризация внешних долгов страны «практически неизбежна». Рейтинг страны опустился на две ступени до «CC» — последнее значение перед дефолтом.

В этом году Украине предстоит выплатить 4,5 миллиарда долларов по облигациям.

Ранее социологическая группа «Рейтинг» сообщила, что почти половина украинцев разочаровалась в правильности курса страны впервые с начала специальной военной операции. В феврале 2024 года 46 процентов опрошенных жителей Украины посчитали, что дела в стране «идут в неправильном направлении».

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      Алевтина Запольская
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