Лариса Долина отказалась от «заграничных тряпок»

Лариса Долина отказалась от одежды зарубежных брендов

Российская певица Лариса Долина отказалась от одежды зарубежных брендов в пользу российского производителя. Об этом она заявила на Московской неделе моды в рамках программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Долина появилась на мероприятии в облегающем комбинезоне, расшитом фрагментами зеркал, и в накидке из органзы в цветах российского флага. Многие поклонники посчитали наряд певицы издевательством над государственной символикой. Однако Долина объяснила, что он посвящен России.

По словам певицы, теперь она одевается в одежду исключительно российских брендов. «У меня гардероб полон российскими дизайнерами. Это касается и обуви, и одежды. Мне не нужны заграничные тряпки», — заявила она.

Ранее сообщалось, что американский рэпер и дизайнер Канье Уэст вышел в свет в худи из новой совместной коллекции с российским дизайнером Гошей Рубчинским. В капсуле YZY SPLY под названием Gosha представлены серая толстовка, футболка и спортивные штаны, а также носки серого и черного цветов.

