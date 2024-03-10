Лидеров США, ФРГ, Британии и Франции назвали врагами Крыма

Парламент Крыма назвал врагами полуострова лидеров США, ФРГ, Британии и Франции

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ за последние два года превратились в настоящих врагов российского Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

Политик заявил, что у лидеров стран Запада в течение первых восьми лет с 2014 года была возможность посетить Крым и увидеть, как там живут люди, однако они ее проигнорировали. «Теперь им нечего делать на нашей крымской земле», — сказал Константинов.

Ранее депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом идею украинских властей создать в Крыму и Севастополе военные администрации. По его мнению, Украиной управляют люди с помутнением разума и деградацией. Депутат подчеркнул, что руководство Украины сможет увидеть Крым только из окна тюремной камеры.