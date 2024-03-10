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00:59, 10 марта 2024Экономика

Министр обороны ФРГ предупредил о нехватке Бундестагу миллиардов евро

Министр обороны ФРГ предупредил, что Бундесверу в 2025 году не хватит €6 млрд

Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил остальных членов правительства, что Бундесверу в следующем году не хватит до 6 миллиардов евро. Об этом пишет газета Bild.

Уточняется, что под вопросом может даже оказаться достижение показателя НАТО по военным расходам в 2 процентов ВВП.

Ранее послы стран Европейского союза (ЕС) принципиально согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов. Уточнялось, что средства должны пойти «на поддержку реконструкции Украины».

26 января законопроект об изъятии активов Москвы для помощи Украине одобрил Комитет по иностранным делам Сената США. В случае принятия документ позволит конфисковать и использовать только пять миллиардов долларов из замороженных странами Запада 300 миллиардов.

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      Юлия Мискевич
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