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00:32, 10 марта 2024Экономика

На Западе рассказали о крахе значительной части экономики Германии

Bloomberg: семейный бизнес в ФРГ находится на грани краха

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Большая часть семейных компаний, составляющих основу экономики Германии, оказалась на грани краха из-за ограничения правительственного финансирования и огромных цен на электроэнергию. Об этом информирует агентство Bloomberg.

Около трех миллионов семейных компаний испытали серьезное беспокойство после того, как Конституционный суд Германии предписал правящей коалиции прекратить «чрезмерное» внебюджетное финансирование, сказано в статье. Также семейный бизнес столкнулся с излишней бюрократией, ростом цен на электроэнергию. Серьезный ущерб был нанесен и пандемией коронавируса.

Владельцы семейного бизнеса все чаще считают, что на данный момент невозможно вкладывать средства в новые технологии, имеющие важное значение для развития фирм. А многие из них стали продавать свои компании, резюмировали обозреватели.

В феврале глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия становится беднее из-за неспособности обеспечить экономический рост. Он пожаловался на то, что его страна больше не конкурентоспособна. По словам Линднера, Германия «становится беднее, потому что у нас нет роста, мы отстаем».

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      Марина Совина
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