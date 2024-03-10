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22:07, 10 марта 2024Россия

Названо число желающих проголосовать на выборах не по прописке россиян

Минцифры: более трех миллионов россиян проголосуют на выборах не по прописке

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

Более трех миллионов россиян проголосуют на президентских выборах не по прописке, для этого они воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуг». Такое число желающих назвали в Минцифры, передает РИА Новости.

«Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на "Госуслугах". Сервисом "Мобильный избиратель" на портале воспользовались уже более трех миллионов человек», — уточнили в ведомстве.

Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 11 марта. Чаще всего россияне выбирали участки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Иркутской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском крае, Татарстане.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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      Марина Совина
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