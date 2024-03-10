Названо число желающих проголосовать на выборах не по прописке россиян

Минцифры: более трех миллионов россиян проголосуют на выборах не по прописке

Более трех миллионов россиян проголосуют на президентских выборах не по прописке, для этого они воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуг». Такое число желающих назвали в Минцифры, передает РИА Новости.

«Чтобы проголосовать на выборах президента не по адресу прописки, а где удобно, можно подать заявление на "Госуслугах". Сервисом "Мобильный избиратель" на портале воспользовались уже более трех миллионов человек», — уточнили в ведомстве.

Подать заявление можно до 23:59 по московскому времени 11 марта. Чаще всего россияне выбирали участки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Иркутской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском и Красноярском крае, Татарстане.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

