InfoBRICS: новое украинское наступление станет унизительным провалом ВСУ

Новое наступление станет унизительным провалом Вооруженных сил Украины. Об этом пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Очевидно, что такая мера будет иметь серьезные последствия для киевского режима, что еще больше усугубит положение украинской армии», — указал журналист.

По его мнению, любая попытка контрнаступления ВСУ завершится тем же, что и летняя кампания 2023 года: подконтрольные Киеву войска понесут серьезные потери и будут остановлены в самом начале операции, а затем отойдут обратно на свои первоначальные рубежи.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допустил потерю Харькова в 2024 году из-за постепенного отступления Вооруженных сил Украины в силу нехватки боеприпасов и превосходства российских войск. По словам политолога, в ближайшие месяцы для города нет существенной угрозы, но она может появиться в будущем.