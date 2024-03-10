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12:13, 10 марта 2024Бывший СССР

Новому украинскому наступлению предрекли унизительный провал

InfoBRICS: новое украинское наступление станет унизительным провалом ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Новое наступление станет унизительным провалом Вооруженных сил Украины. Об этом пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Очевидно, что такая мера будет иметь серьезные последствия для киевского режима, что еще больше усугубит положение украинской армии», — указал журналист.

По его мнению, любая попытка контрнаступления ВСУ завершится тем же, что и летняя кампания 2023 года: подконтрольные Киеву войска понесут серьезные потери и будут остановлены в самом начале операции, а затем отойдут обратно на свои первоначальные рубежи.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник допустил потерю Харькова в 2024 году из-за постепенного отступления Вооруженных сил Украины в силу нехватки боеприпасов и превосходства российских войск. По словам политолога, в ближайшие месяцы для города нет существенной угрозы, но она может появиться в будущем.

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      Игорь Дмитров
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