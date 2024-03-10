Появились подробности об обрушении кровли магазина в Татарстане

РЕН ТВ: в результате обрушения кровли магазина в Татарстане никто не пострадал

В результате обрушения кровли магазина в Татарстане никто не пострадал. Подробности произошедшего появились в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

Уточняется, что под завалами не обнаружили людей. По информации МЧС, в настоящее время груду завалов разбирают тракторы управляющей компании и подрядной организации.

О происшествии стало известно ранее 10 марта. Конструкция обрушилась из-за снега по всей площади магазина, что составляет около 50 метров. Персонал и покупатели покинули помещение через запасной выход.