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18:19, 10 марта 2024Россия

Появились подробности об обрушении кровли магазина в Татарстане

РЕН ТВ: в результате обрушения кровли магазина в Татарстане никто не пострадал

Кадр: РЕН ТВ

В результате обрушения кровли магазина в Татарстане никто не пострадал. Подробности произошедшего появились в Telegram-канале «РЕН ТВ|Новости».

Уточняется, что под завалами не обнаружили людей. По информации МЧС, в настоящее время груду завалов разбирают тракторы управляющей компании и подрядной организации.

О происшествии стало известно ранее 10 марта. Конструкция обрушилась из-за снега по всей площади магазина, что составляет около 50 метров. Персонал и покупатели покинули помещение через запасной выход.

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      Зарина Дзагоева
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