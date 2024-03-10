Путин проголосует на выборах президента России

Путин на следующей неделе проголосует на выборах президента России

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет ряд встреч, а также проголосует на выборах главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканале «Россия-1».

Уточняется, что на данный момент неизвестно, как именно Путин собирается проголосовать — дистанционно или на избирательном участке.

В рабочем графике президента на следующей неделе запланированы совещания с правительством страны и постоянными членами Совета безопасности России, а также встреча с победителями конкурса «Лидеры России».

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. В 29 регионах страны состоится онлайн-голосование. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных Центральной избирательной комиссией кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.