Раскрыты подробности мощного пожара на газопроводе в России

Shot: прорыв газового трубопровода стал причиной пожара у поселка Лыхма в ХМАО

Мощный пожар у поселка Лыхма в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) России начался после прорыва газового трубопровода. Такие подробности ЧП раскрыл Telegram-канал Shot.

По его информации, прорыв произошел под землей, на глубине около двух метров. Диаметр поврежденного участка газопровода составил 1,4 метра. По предварительным данным, причиной случившегося стал износ труб.

Пожарные потушили огонь менее чем за полчаса. Пострадавших в результате инцидента нет. Специалисты оценивают ущерб.

О возгорании на газопроводе в ХМАО стало известно ранее в воскресенье, 10 марта. Зарево от пожара и столб дыма были видны за несколько километров от места происшествия.