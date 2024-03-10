Российские военные сняли с дрона расстрел раненого украинского бойца офицером

Беспилотник ВС РФ зафиксировал в ДНР расстрел раненого бойца ВСУ офицером

Российские военные сняли с дрона расстрел раненого украинского бойца его же офицером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Беспилотник зафиксировал произошедшее в районе Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что один из военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил ранение. «После этого офицер достал пистолет и добил своего раненого товарища», — заявил источник.

В феврале украинские СМИ и Telegram-каналы опубликовали сообщения о расстреле бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военными вблизи Работино и нескольких других населенных пунктов. Подтверждений информации о расстреле украинских пленных найти не удалось.

