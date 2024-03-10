ВС РФ заняли выгодные рубежи и отбили 2 контратаки ВСУ на авдеевском направлении

Российские военные за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении и отразили там две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые потеряли до 310 человек личного состава и 16 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin. Об этом в воскресенье, 10 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка», — уточнили в ведомстве.

Украинские войска попытались контратаковать на данном направлении в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое. Обе попытки, предпринятые силами штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, были успешно отражены, констатировали в министерстве.

Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 310 солдат, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей, а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» две гаубицы Д-30.

Также в военном ведомстве сообщили, что на херсонском направлении российские военные уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 и американскую артиллерийскую систему М777.