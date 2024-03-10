Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:03, 10 марта 2024Россия

Российские военные заняли выгодные рубежи на авдеевском направлении

ВС РФ заняли выгодные рубежи и отбили 2 контратаки ВСУ на авдеевском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении и отразили там две контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые потеряли до 310 человек личного состава и 16 единиц техники, включая американскую гаубицу Paladin. Об этом в воскресенье, 10 марта, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

«Нанесено огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад, а также 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Майорск, Новокалиново, Бердычи и Розовка», — уточнили в ведомстве.

Украинские войска попытались контратаковать на данном направлении в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое. Обе попытки, предпринятые силами штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка ВСУ, были успешно отражены, констатировали в министерстве.

Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 310 солдат, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей, а также американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» две гаубицы Д-30.

Также в военном ведомстве сообщили, что на херсонском направлении российские военные уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 и американскую артиллерийскую систему М777.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Украина попросила финансовую помощь в других странах на фоне задержек из США

      Полковник объяснил трудности с заменой уничтоженных у ВСУ комплексов Patriot

      ВС России уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000

      Российские военные заняли выгодные рубежи на авдеевском направлении

      В США заявили об уничтожившей оборону Украины российской бомбе

      Стюардесса раскритиковала одну привычку пассажиров и вызвала споры в сети

      Ксению Собчак обвинили в вымогательстве

      Песков озадачился словами Шольца о мирном договоре между Россией и Украиной

      Канье Уэст надел толстовку с надписью на русском языке

      Машина врезалась в ворота Букингемского дворца и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше