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14:12, 10 марта 2024Россия

ВС России уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000

Минобороны России сообщило об уничтожении немецкой САУ Panzerhaubitze 2000

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России на херсонском направлении уничтожили немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Panzerhaubitze 2000 и американскую артиллерийскую систему М777. Об этом сообщило Министерство обороны России, передает РИА Новости.

Кроме того, украинская армия потеряла до 45 военнослужащих и три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 126-й бригады теробороны.

Ранее российские артиллеристы ликвидировали два комплекса Patriot, используемых ВСУ. Удар был произведен ракетой оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». При этом изначально сообщалось об уничтожении комплекса противовоздушной обороны С-300.

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