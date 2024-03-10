Спонсоры бывшего соперника Трампа в президентской гонке решили его поддержать
Американский политик и предприниматель Дональд Трамп заручился поддержкой миллиардеров и крупнейших спонсоров губернатора Флориды Рона Десантиса — его бывшего соперника в президентской гонке. Речь идет о бизнесменах Ричарде и Элизабет Уихлейн (более известных как Лиз и Дик), передает Financial Times (FT).
Муж и жена решили поддержать Трампа, поскольку считают его кандидатом, вполне способным на победу. По их мнению, большой популярности у республиканцев политик добился за счет уголовного преследования. Отмечается, что отношение у супругов к нему неоднозначное, например, Лиз не нравится его манера общения с людьми.
Сколько семья Уихлейн планирует выделить на кампанию Трампа — неизвестно. Десантис получил от своих спонсоров на эти нужды три миллиона долларов, однако экс-президенту США может понадобиться куда более щедрое финансирование, поскольку он тратит внушительные средства на судебные издержки.
Ранее немецкая газета Bild предположила, что план Трампа по Украине в случае его победы на выборах может означать сохранение Крыма за Россией. В то же время политик может не позволить Украине вступить в НАТО и выведет США из членства в альянсе.