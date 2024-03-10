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08:59, 10 марта 2024Мир

Спонсоры бывшего соперника Трампа в президентской гонке решили его поддержать

FT: Трамп заручился поддержкой миллиардеров и крупнейших спонсоров Десантиса
СюжетРоссия и НАТО:
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Американский политик и предприниматель Дональд Трамп заручился поддержкой миллиардеров и крупнейших спонсоров губернатора Флориды Рона Десантиса — его бывшего соперника в президентской гонке. Речь идет о бизнесменах Ричарде и Элизабет Уихлейн (более известных как Лиз и Дик), передает Financial Times (FT).

Муж и жена решили поддержать Трампа, поскольку считают его кандидатом, вполне способным на победу. По их мнению, большой популярности у республиканцев политик добился за счет уголовного преследования. Отмечается, что отношение у супругов к нему неоднозначное, например, Лиз не нравится его манера общения с людьми.

Сколько семья Уихлейн планирует выделить на кампанию Трампа — неизвестно. Десантис получил от своих спонсоров на эти нужды три миллиона долларов, однако экс-президенту США может понадобиться куда более щедрое финансирование, поскольку он тратит внушительные средства на судебные издержки.

Ранее немецкая газета Bild предположила, что план Трампа по Украине в случае его победы на выборах может означать сохранение Крыма за Россией. В то же время политик может не позволить Украине вступить в НАТО и выведет США из членства в альянсе.

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      Александра Синицына
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