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08:11, 10 марта 2024Мир

План Трампа по Украине спрогнозировали

Bild: план Трампа по Украине может означать сохранение за Россией Крыма
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Alyssa Pointer / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат в президенты США, еще не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но распространил в консервативных кругах США идеи позволяют говорить о том. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Есть также опасения, что Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы — с серьезными последствиями в том числе для Германии», — отмечает издание.

Bild предусматривает, что Москва сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории, а Киев «не сможет вступить в НАТО».

Ранее Трамп возмутился словами нынешнего главы США Байдена о том, что экс-глава государства «прогибался» перед российским президентом Владимиром Путиным. В ответ Трамп назвал действующего американского лидера марионеткой Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина.

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      Юлия Мискевич
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