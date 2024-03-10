План Трампа по Украине спрогнозировали

Bild: план Трампа по Украине может означать сохранение за Россией Крыма

Бывший президент США Дональд Трамп, кандидат в президенты США, еще не представил своего плана по урегулированию конфликта на Украине, но распространил в консервативных кругах США идеи позволяют говорить о том. Об этом пишет немецкая газета Bild.

«Есть также опасения, что Трамп может вывести США из НАТО и отказаться от защиты Европы — с серьезными последствиями в том числе для Германии», — отмечает издание.

Bild предусматривает, что Москва сохранит за собой Крым и другие находящиеся под ее контролем территории, а Киев «не сможет вступить в НАТО».

Ранее Трамп возмутился словами нынешнего главы США Байдена о том, что экс-глава государства «прогибался» перед российским президентом Владимиром Путиным. В ответ Трамп назвал действующего американского лидера марионеткой Путина, а также председателя КНР Си Цзиньпина.