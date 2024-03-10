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07:53, 10 марта 2024Мир

Трамп указал на возможность для Путина воспользоваться слабостью Байдена

Трамп: Путин заговорил о ядерном оружии, пользуясь слабостью Байдена

Фото: Sam Navarro / Reuters

Американский политик и бизнесмен Дональд Трамп посчитал, что российский лидер Владимир Путин имеет возможность воспользоваться слабостью президента США Джо Байдена в проведении своей политики. Заявление Трампа на выступлении перед его сторонниками транслировалось на YouTube-канале RSBN.

По словам политика, если бы во главе Соединенных Штатов стоял «действительно способный президент» (таковым он считает себя), то государство было бы «в полной безопасности».

«Путин теперь говорит о ядерном оружии. Знаете почему? Потому что он знает, что у США президент идиот», — подчеркнул Дональд Трамп.

Ранее экс-президент США высмеял предвыборное видео Байдена, который он начинает словами о возрасте. В ответ бизнесмен представил свой видеоролик «немолодой парень», в котором собрана подборка оговорок и падений действующего президента.

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      Александра Синицына
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