В Белгородской области сбили еще два беспилотника

МО РФ: средства ПВО сбили еще два беспилотника в Белгородской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два беспилотника в Белгородской области, об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что попытка совершить атаку по объектам на территории России дроном самолетного типа была пресечена около 6:40 по московскому времени.

Ранее в ведомстве сообщили, что средства ПВО уничтожили в ночь с 9 на 10 марта два беспилотника над Белгородской областью.

