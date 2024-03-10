Средства ПВО за ночь сбили два беспилотника над территорией российского региона

МО РФ: средства ПВО за ночь сбили два беспилотника над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны за ночь сбили два беспилотника над территорией российского региона, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что в ночь с 9 на 10 марта были пресечены попытки совершить атаки с применением дронов самолетного типа по объектам на территории России.

Накануне средства ПВО сбили беспилотники в Белгородской области около 18:10 и 14:15, а также около 22:00.

Кроме того, 9 марта беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на жилой сектор в хуторе Мухин Шебекинского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки никто не пострадал.