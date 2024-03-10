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12:39, 10 марта 2024Россия

В детском саду российского города повесили карту страны без двух регионов

В детском саду Брянска повесили карту России без Калининграда и Курил

Фото: M-Production / Shutterstock / Fotodom

В детском саду Брянска повесили карту России без двух регионов: Калининградской и Сахалинской областей. Об этом сообщает издание «Брянский Ворчун».

По данным источника, макет, на котором отсутствовали самый западный регион страны, а также Сахалин и Курильские острова, разместили в дошкольном учреждении в окраинном микрорайоне российского города. Его посещали губернатор Александр Богомаз и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Как пишет издание, фото с неправильной картой России стало «постепенно исчезать» из соцсетей.

Ранее сообщалось, что в материалах ЕГЭ по географии будут использоваться карты России, на которых в ее состав включены новые регионы. При проведении основного периода экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии выдавались актуальные карты территории РФ.

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      Алина Черненко
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