Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ по географии

Рособрнадзор: в материалах ЕГЭ по географии в карту России включат новые регионы

В материалах ЕГЭ по географии будут использоваться карты России, на которых в ее состав включены новые регионы. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.