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17:37, 25 мая 2023Россия

Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ по географии

Рособрнадзор: в материалах ЕГЭ по географии в карту России включат новые регионы

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В материалах ЕГЭ по географии будут использоваться карты России, на которых в ее состав включены новые регионы. Об этом 25 мая сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«При проведении основного периода единого государственного экзамена в 2023 году участникам ЕГЭ по географии будут выдаваться актуальные карты территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

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Варвара Родикова
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