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06:56, 10 марта 2024Мир

В ФРГ указали на необходимость потратить миллиарды на строительство бомбоубежищ

BM: на строительство бункеров в Германии могут потратить миллиарды

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Власти Германии должны в течение десяти лет тратить по 1 миллиарду евро на нужды гражданской обороны. В первую очередь, на строительство бункеров и бомбоубежищ, рассказал гендиректор Ассоциации городов и муниципалитетов ФРГ Андре Бергхеггер, пишет издание Berliner Morgenpost.

По его мнению, после начала украинского конфликта, нельзя считать, что безопасность будет обеспечиваться сама по себе. Для этого федеральному правительству и местному самоуправлению нужно принять совместные меры для защиты гражданского населения Германии, говорится в статье со ссылкой на слова Бергхеггера. В частности, речь идет о масштабном строительстве подземных убежищ.

Он подчеркнул, что из двух тысяч больших убежищ, которые были в стране во время холодной войны, сейчас осталось только 600. В них может разместиться всего полмиллиона человек, и это недостаточно для защиты населения, резюмировал Бергхеггер.

Ранее издание Politico написало, что хорошее отношение многих немцев к СССР влияет на политику канцлера Германии Олафа Шольца в отношении России. Так, для немцев, выросших в коммунистической Восточной Германии, Москва по-прежнему считается скорее другом, чем врагом.

По мнению многих жителей Германии, стратегия взаимодействия Западной Германии с СССР во время холодной войны, получившая название Ostpolitik, привела к окончанию холодной войны. Также в материале указано, что нежелание Шольца поставлять ракеты Taurus Украине можно объяснить его страхом перед РФ.

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      Марина Совина
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