Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 10 марта 2024Бывший СССР

В Госдуме назвали вероятный ответ на создание Францией альянса для помощи Киеву

Депутат Госдумы Белик: альянс помощи Киеву вынудит Россию достать револьвер

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Создание Францией альянса для отправки войск на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) вынудит Россию достать револьвер и приставить его к виску противника. Вероятный ответ Москвы на действия западных стран назвал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

«Отправка европейского военного контингента на Украину — это уже не просто красная линия, а револьвер, направленный на Россию. Нам не останется никакого другого выхода как достать свой револьвер в виде грозного оружия и приставить его к виску противника», — сказал Белик, уточнив, что на Западе прекрасно понимают, о каком револьвере идет речь.

Депутат уточнил, что западные страны очень чувствительны к собственным потерям, поэтому Франция рискует остаться со своей идеей в одиночестве.

По его словам, европейские государства вряд ли пойдут на отправку на Украину экспедиционного корпуса. «Максимум поддержат лишь дозированными поставками своих солдат, и первую скрипку тут сыграют не французы, а страны Прибалтики», — заключил Белик.

Ранее издание Politico сообщило, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину.
Отмечается, что Париж в процессе этого также углубляет свои отношения с более осторожным Берлином.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В зоне СВО ударом российской ракеты поражены два американских ЗРК Patriot. Какова судьба их экипажей?

      В Польше заявили об отправке военных НАТО на Украину

      Садальский вступился за Пугачеву на фоне призывов признать ее иноагентом

      В Госдуме назвали вероятный ответ на создание Францией альянса для помощи Киеву

      Дрон воздушным тараном спас семерых российских солдат от атаки украинского БПЛА

      Медведев назвал Байдена редким идиотом за оговорку об Украине

      В Большом Московском цирке умерла 22-летняя артистка. Она потеряла сознание за кулисами сразу после выступления

      Украинские дроны-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области

      Российские туристы на двое суток застряли в мусульманской стране

      На Западе обеспокоились судьбой своих военных на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше