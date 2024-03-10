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21:49, 10 марта 2024Россия

В Италии признали превосходство российской военной промышленности над западной

Глава Минобороны Италии Крозетто: военная промышленность РФ превосходит западную
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто признал, что военное производство России превосходит по объемам западное, в связи с чем у союзников Украины возникают трудности в оказании ей военной поддержки. Об этом он рассказал в интервью газете La Stampa.

«Тема неравенства сил на поле [боя Украины и России] — важный вопрос, который всегда остается пунктом обсуждения. Запад понял, что его военпром по мощностям уступает российскому и нужно время, чтобы изменить тенденцию», — заявил министр.

Он подчеркнул, что Россия направляет огромные средства в развитие военной промышленности, поэтому ей удается оставаться более оснащенной, чем НАТО. По его словам, лишь спустя год страны запада смогли достичь уровня производства, позволяющего им оказывать помощь Киеву. При этом Крозетто указал на то, что их уровень производства продолжает оставаться ниже российского.

Ранее стало известно, что на фоне задержек финансовой помощи из США Киев начал вести переговоры с другими странами G7, особенно с Японией и Канадой. Уточняется, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета — 87 миллиардов долларов — на расходы по обороне.

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      Марина Совина
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