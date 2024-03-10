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16:21, 10 марта 2024Из жизни

В Лос-Анджелесе пожарные отравились при тушении пожара в ангаре с коноплей

NBC: пожарные в Лос-Анджелесе отравились при тушении пожара в ангаре с коноплей

Фото: ZikG / Shutterstock / Fotodom

В США пожарные отравились при тушении ангара с коноплей в промышленном районе Лос-Анджелеса. Видео с места происшествия опубликовал телеканал NBC.

Пожарная служба города сообщила о пожаре утром 9 марта. Прибывшие для ликвидации возгорания пожарные принялись тушить помещение площадью 845 квадратных метров.

Первые пятеро пожарных, вошедших в здание, отравились «едким туманом», в составе которого была серная кислота. Их госпитализировали, а пожар был потушен за час.

Ранее в Норильске полицейские изъяли у местного жителя 49 кустов конопли и 1,5 килограмма марихуаны. Мужчина в октябре 2023 года посеял семена конопли и стал ухаживать за ними. У него изъяли 15 бутылок с удобрением, девять ламп освещения и две упаковки полимерных зип-пакетов.

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      Алевтина Запольская
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