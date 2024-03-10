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19:18, 10 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о сбитом БПЛА в еще одном регионе

Минобороны заявило о пресечении попытки атаки ВСУ в Белгородской области

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Министерство обороны России заявило о пресечении очередной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в еще одном регионе. О сбитом БПЛА журналистам сообщили в ведомстве 10 марта.

По информации ведомства, инцидент произошел 10 марта в 18:15 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — указано в сообщении.

Ранее другой БПЛА был уничтожен на территории Ленинградской области. Кроме того, в Пулково ввели план «Ковер» из-за попытка атаки беспилотником одного из предприятий Санкт-Петербурга.

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      Зарина Дзагоева
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