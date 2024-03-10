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10:27, 10 марта 2024Бывший СССР

В США назвали последствия подавления украинских ПВО армией России

MWM: подавление украинских систем ПВО усилит мощь ВКС России
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подавление систем противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины усилит мощь Воздушно-космических сил (ВКС) России. Такие последствия назвали в американском издании Military Watch Magazine (MWM).

«Ожидается, что дальнейшее подавление украинских систем ПВО, которых стране практически невозможно заменить, увеличит мощь воздушной кампании сил России», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что наземные войска России добиваются все больших успехов на фронте, а ослабление украинской ПВО помогло достичь успехов Российской армии, уже взявшей под контроль Авдеевку и уничтожившей различную западную технику.

Ранее российские артиллеристы уничтожили ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» два американских зенитно-ракетных комплекса Patriot. Они были поражены в районе Покровска Донецкой народной республики.

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