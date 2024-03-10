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10:06, 10 марта 2024Бывший СССР

В Винницкой области повредили объект инфраструктуры

В результате повреждения объекта инфраструктуры в Винницкой области возник пожар

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Винницкой области оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом заявил глава местной областной администрации Сергей Борзов, пишет ТАСС.

«Поврежден объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар», — сообщил Борзов.

Также отмечается, что ночью в половине регионов Украины, в том числе в Винницкой области, была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины в результате взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры. «На месте прилетов работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования, волонтеры», — говорилось в публикации. В городской военной администрации не уточнили, о каком именно объекте идет речь.

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