В Винницкой области повредили объект инфраструктуры

В результате повреждения объекта инфраструктуры в Винницкой области возник пожар

В Винницкой области оказался поврежден инфраструктурный объект. Об этом заявил глава местной областной администрации Сергей Борзов, пишет ТАСС.

«Поврежден объект инфраструктуры, в результате чего возник пожар», — сообщил Борзов.

Также отмечается, что ночью в половине регионов Украины, в том числе в Винницкой области, была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Сумской области Украины в результате взрывов оказался поврежден объект критической инфраструктуры. «На месте прилетов работают специалисты департамента инфраструктуры города, добровольческие формирования, волонтеры», — говорилось в публикации. В городской военной администрации не уточнили, о каком именно объекте идет речь.