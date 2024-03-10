Французский политик назвал антироссийской провокацией шаги Парижа на Украине

Соглашение Парижа и Киева о длительной помощи Украине — это антироссийская провокация. Так шаги Франции назвал лидер коммунистической партии Пятой республики Фабьен Руссель в эфире Cnews.

«В договоре, в частности, говорится, что Украина должна вступить в НАТО, это провокация и глупость. Украина никогда не вступит в НАТО», — сказал политик.

Он объяснил, что нейтральный статус Украины — это один из принципиальных и жестких моментов, о которых говорит президент России Владимир Путин.

Ранее издание Politico сообщило, что Франция начала подготовку к созданию альянса, куда войдут страны Европы, готовые отправить войска на Украину. Отмечается, что Париж в этом процессе углубляет отношения с более осторожным Берлином.