Захарова оценила слова Папы Римского о мире на Украине

Захарова заявила, что слова Папы Римского о мире на Украине обращены к Западу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила слова Папы Римского Франциска о том, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна согласиться на переговоры. Ее цитирует ТАСС.

По мнению спикера министерства, обращение понтифика было направлено к Западу. «Я это вижу так: Папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — сказала Захарова, отметив, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной.

Ранее Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.