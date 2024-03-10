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15:56, 10 марта 2024Мир

Захарова оценила слова Папы Римского о мире на Украине

Захарова заявила, что слова Папы Римского о мире на Украине обращены к Западу

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила слова Папы Римского Франциска о том, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна согласиться на переговоры. Ее цитирует ТАСС.

По мнению спикера министерства, обращение понтифика было направлено к Западу. «Я это вижу так: Папа Римский просит Запад отказаться от своих амбиций и признать ошибку», — сказала Захарова, отметив, что Россия никогда не блокировала переговоры с Украиной.

Ранее Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.

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