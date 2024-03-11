100-летняя любительница фастфуда поделилась секретом долгой жизни

Metro: 100-летняя женщина из Великобритании назвала молоко секретом долгой жизни

100-летняя жительница Великобритании рассказала о вкусовых предпочтениях и назвала продукт, который помог ей дожить до почтенного возраста. Об этом сообщает Metro.

Вайолет Осборн называет себя любительницей сети ресторанов KFC. Она впервые попробовала фастфуд лишь в 50 лет, однако быстро наверстала упущенное время. Даже во время празднования 100-летнего юбилея долгожительница предпочла торту блюдо из KFC, воткнув в него свечки. Однако Осборн заявила, что секретом ее долгой жизни является вовсе не любовь к фастфуду. Она сказала, что дожила до 100 лет благодаря тому, что ежедневно выпивает стакан молока.

Осборн родилась в семье из пяти детей. Когда она выросла, то устроилась на лесопильный завод, где встретила будущего мужа, Горация, от которого позже родила детей. Во время Второй мировой войны женщина жила в Лондоне и изготавливала ящики для хранения боеприпасов, а также водила грузовик, помогая доставлять необходимое для отправки на фронт. После окончания войны она работала в газетном киоске, а затем переехала в город Саутгемптон, графство Хэмпшир, где живет уже 37 лет.

Как отметила дочь долгожительницы, она всегда любила общаться с людьми. По ее словам, Осборн регулярно останавливается во время прогулок по городу, чтобы поболтать со всеми жителями. «У нее золотое сердце, и мы хотим, чтобы она знала, как мы все ее любим и ценим», — призналась дочь Осборн.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Великобритании назвала секреты долгой жизни, доступные каждому человеку. У долгожительницы несколько увлечений, среди которых — вязание и садоводство.

