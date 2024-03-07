Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:01, 7 марта 2024Из жизни

100-летняя британка назвала доступный каждому секрет долгой жизни

100-летняя женщина из Великобритании назвала любовь к танцам секретом долголетия

Фото: Luis Barron / Eyepix Group / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

100-летняя жительница Великобритании назвала секреты долгой жизни, доступные каждому человеку. Об этом сообщает Warwickshire World.

Тереза Уорд родилась девятого февраля 1924 года. Большую часть жизни британка провела дома, воспитывая троих сыновей, однако некоторое время подрабатывала бухгалтером. У долгожительницы несколько увлечений, среди которых — вязание и садоводство. Однако самым любимым занятием Уорд всегда были танцы. Она разделяла свое увлечение с мужем, с которым прожила 54 года, пока не овдовела. Именно любовь к танцам женщина считает своим секретом долголетия. Она также отметила, что всегда была благодарна людям и миру.

Материалы по теме:
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018

Уорд отметила 100-летие в доме престарелых в деревне Блэкдаун, графство Уорикшир, где живет в настоящее время. Работники учреждения устроили для именинницы и ее семьи настоящую вечеринку, на которой были просмотр фильмов в кинотеатре, вкусный обед и праздничный торт, приготовленный шеф-поваром. «У меня был потрясающий день. Я чувствовала себя очень счастливой, отмечая день рождения со своей семьей, но я до сих пор не могу поверить, что мне уже 100 лет!» — признается она.

Ранее самая старая женщина в мире из Испании отметила 117-й день рождения и поделилась секретами долгой жизни. Марию Браньяс Мореру признали старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Глава академии Генштаба спрогнозировал новые военные конфликты с Россией. Он допустил крупномасштабную войну в Европе

      Конгрессменов-евреев ошибочно сделали соавторами пропалестинского законопроекта

      Золото выросло в цене из-за активности центробанков

      В Петербурге у второклассника открылось внутрибрюшное кровотечение из-за игры

      Криминолог рассказал о сочувствии осужденных мусульман к отверженным в колониях

      Невеста отказалась приглашать обнажившуюся перед женихом родственницу на свадьбу

      В ВСУ рассказали о новой оборонительной линии на авдеевском направлении

      В России обнаружили фантомное молоко

      Показаны кадры уничтожения блиндажа ВСУ ударом дрона-камикадзе в Работино

      На Украине посчитали невозможным откладывать мобилизацию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше