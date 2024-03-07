100-летняя британка назвала доступный каждому секрет долгой жизни

100-летняя женщина из Великобритании назвала любовь к танцам секретом долголетия

100-летняя жительница Великобритании назвала секреты долгой жизни, доступные каждому человеку. Об этом сообщает Warwickshire World.

Тереза Уорд родилась девятого февраля 1924 года. Большую часть жизни британка провела дома, воспитывая троих сыновей, однако некоторое время подрабатывала бухгалтером. У долгожительницы несколько увлечений, среди которых — вязание и садоводство. Однако самым любимым занятием Уорд всегда были танцы. Она разделяла свое увлечение с мужем, с которым прожила 54 года, пока не овдовела. Именно любовь к танцам женщина считает своим секретом долголетия. Она также отметила, что всегда была благодарна людям и миру.

Уорд отметила 100-летие в доме престарелых в деревне Блэкдаун, графство Уорикшир, где живет в настоящее время. Работники учреждения устроили для именинницы и ее семьи настоящую вечеринку, на которой были просмотр фильмов в кинотеатре, вкусный обед и праздничный торт, приготовленный шеф-поваром. «У меня был потрясающий день. Я чувствовала себя очень счастливой, отмечая день рождения со своей семьей, но я до сих пор не могу поверить, что мне уже 100 лет!» — признается она.

Ранее самая старая женщина в мире из Испании отметила 117-й день рождения и поделилась секретами долгой жизни. Марию Браньяс Мореру признали старейшим человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннесса в январе 2023 года.