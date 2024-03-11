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17:05, 11 марта 2024Силовые структуры

Готовившего теракт российского студента отправили под арест

Суд арестовал студента, планировавшего теракт в Калуге по заданию исламистов
Начало событий в новости Российского студента задержали за попытку теракта по заданию боевиков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Калужский районный суд Калужской области избрал меру пресечения 19-летнему студенту, подозреваемому в планировании теракта по заданию радикальных исламистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По ходатайству следственных органов молодой человек арестован до 9 мая.

Из материалов дела следует, что в комнате общежития студент изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) для осуществления теракта в Калужском районном суде.

Ранее 11 марта стало известно о задержании юноши. Он учился на третьем курсе калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. В 2023 году он принял ислам.

В феврале 2024 года юноша сделал бомбу. Силовики нашли в его телефоне переписку с куратором и изъяли в общежитии несколько литровых бутылок ацетона, аммиачной селитры, электролита и коробок из-под спичек с готовой зажигательней смесью.

В отношении студента возбуждено дело по статье о покушении на теракт и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

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      Любовь Ширижик
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