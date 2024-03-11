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10:02, 11 марта 2024Силовые структуры

Российского студента задержали за попытку теракта по заданию боевиков

В Калуге задержали студента, пытавшегося устроить теракт в суде

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Калуге задержали 19-летнего студента за попытку теракта по заданию исламских боевиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, юноша учился на третьем курсе калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. В 2023 году он принял ислам. А в феврале 2024 года купил компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и сделал бомбу в комнате общежития. Его целью был Калужский районный суд, а мотивом — религиозные соображения.

Силовикам удалось предотвратить трагедию. При задержании в телефоне студента нашли переписку с куратором. А из его жилища изъяли несколько литровых бутылок ацетона, селитры аммиачной, электролита и коробок из-под спичек с готовой зажигательней смесью.

Возбуждено дело по статье о покушении на теракт и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Отмечается, что молодого человека завербовали радикальные исламисты.

Ранее стало известно, что в Омской области сотрудники ФСБ задержали 18-летнего студента одного из местных университетов, который планировал уехать на Украину, чтобы воевать на стороне вооруженных сил республики (ВСУ).

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      Екатерина Кашурникова
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