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12:30, 11 марта 2024Бывший СССР

Белоруссия начала комплексную проверку боеготовности

МО Белоруссии объявило о комплексной проверке боеготовности соединений и частей
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Министерство обороны Белоруссии начало комплексную проверку боеготовности частей. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как сообщается, Вооруженные силы республики начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. Маневры предусматривают временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

«Проверка носит комплексный характер. Личному составу предстоит выдвинуться в назначенные районы, провести ряд учений и тренировок, в том числе с боевой стрельбой», — сообщили в Минобороны Белоруссии.

Ранее заместитель министра обороны Белоруссии Леонид Касинский заявил, что страна видит все признаки подготовки Запада к войне. Он подчеркнул, что для белорусского военного руководства важно своевременно реагировать на угрозы безопасности у границ страны.

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      Юрий Леонов
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