Более 30 западных военных могли быть уничтожены вместе с ЗРК Patriot в ДНР. Кто попал под удар «Искандера»?

Офицер Крапивник: 30 военных НАТО могли быть ликвидированы вместе с ЗРК Patriot

Больше 30 военных западных стран могли быть уничтожены вместе с двумя зенитными ракетными комплексов (ЗРК) Patriot вблизи Покровска Донецкой народной республики (ДНР). Такие цифры привел бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

О том, что российские артиллеристы уничтожили два американских ЗРК Patriot ударом ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», стало известно 9 марта. Комплексы находились на расстоянии менее десяти метров друг от друга.

Фото: George Calin / Reuters

По мнению Крапивника ЗРК Patriot, вероятнее всего, обслуживали военнослужащие США, однако он допустил, что на месте могли находиться военные и из других стран Североатлантического альянса. Эксперт объяснил, что одну батарею из двух пусковых установок ЗРК Patriot обычно обслуживают 20-30 человек.

Например, эти системы используются еще немцами. Как раз сейчас на Украине находится достаточно много переданных немцами ЗРК Patriot. Не удивлюсь, если выяснится, что там были и англичане. Потому что в прошлый раз вместе с Patriot была уничтожена как раз группа англичан Станислав Крапивник бывший офицер американской армии, военный эксперт

В Госдуме допустили потери среди военных США при уничтожении ЗРК Patriot

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет уточнил, что комплекс состоит не только из пусковых установок, но и из многофункционального радара, который является технически сложным средством. Для его обслуживания Вашингтон мог негласно направить на Украину своих военнослужащих, указал парламентарий.

Рассуждая о судьбе экипажа уничтоженного в районе Покровска ЗРК Patriot, военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что военнослужащие, вероятно, были полностью ликвидированы. «Украинцы в результате одной катастрофы потеряли до 13 процентов своих пусковых установок Patriot», — отметил Экс. По мнению обозревателя, способности Украины закрывать небо значительно ослабли.

Украина не сможет быстро заменить уничтоженные ЗРК Patriot

Как пишет Forbes, процесс замены Киевом Patriot может занять месяцы или годы. Отмечается, что стоимость комплексов составит миллионы долларов, которые не заложены в украинский бюджет. Кроме того, республиканцы Конгресса США блокируют дальнейшую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В свою очередь, полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, что главная трудность с заменой ЗРК Patriot связана с их доставкой ВСУ. Он отметил, что Patriot — очень громоздкая система, и ее довольно проблематично доставить на Украину. «Американцы имеют их ограниченное количество, и производство они прекратили. Они произвели для себя, и на продажу у них ничего не осталось», — указал Матвийчук. Он заключил, что эта потеря для Украины почти невосполнима, если только не получится договориться с Польшей по поставке резерва.