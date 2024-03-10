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14:22, 10 марта 2024Наука и техника

Полковник объяснил трудности с заменой уничтоженных у ВСУ комплексов Patriot

Полковник Матвийчук: трудности замены уничтоженных Patriot связаны с доставкой

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Главная трудность с заменой уничтоженных российскими силами американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot связана с их доставкой Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил значимость этой потери для Киева.

«Patriot — это очень громоздкая система. Ее очень проблематично доставить на Украину, это нужно будет вести через всю Европу. Американцы имеют их ограниченное количество, и производство они прекратили. Они произвели для себя, и на продажу у них ничего не осталось. Эта потеря для Украины практически невосполнима, если только они не договорятся с поляками, и поляки им не поставят свой резерв, который у них есть, так как поляки купили несколько батарей Patriot у США», — сказал он.

Это две системы, это и пусковые установки, взводы обеспечения, управления и транспортно-заряжающие машины, то есть мы уничтожили два комплекса Patriot, которые не могут быть задействованы как боевые единицы

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Как сообщил журнал Forbes, Киев в ближайшее время не сможет заменить уничтоженные пусковые установки ЗРК Patriot. Издание пишет, что это может занять месяцы или даже годы.

Об уничтожении двух Patriot под Донецком стало известно 9 марта. Источник РИА Новости в силовых структурах отметил, что российские военные нанесли удар из ракетного комплекса «Искандер».

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