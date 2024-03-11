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09:20, 11 марта 2024Силовые структуры

Бывшего капитана российского теплохода осудят за растрату 13 тонн топлива

В Красноярском крае осудят экс-капитана теплохода за растрату 13 тонн топлива

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд рассмотрит дело бывшего капитана теплохода о растрате 13 тонн дизельного топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По данным ведомства, в августе 2023 года фигурант, выполняя рейсы по реке Енисей на теплоходе «ТНМ-27», обеспечил образование неучтенных излишек судового дизельного топлива. Затем он сбыл сэкономленное топливо, перекачав его в накопительную емкость другого судна. Ущерб составил почти 900 тысяч рублей.

Было возбуждено дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Растрата»).

Ранее стало известно, что завершено расследование уголовного дела бывшего капитана морского судна «Улус-Скай» Евгения Лебедева, обвиняемого в отравлении газом экипажа из десяти человек.

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      Екатерина Кашурникова
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