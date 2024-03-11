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13:57, 11 марта 2024Бывший СССР

Бывший представитель МИД Украины стал генконсулом в Торонто

Бывшего представителя МИД Украины Николенко назначили генконсулом в Торонто

Фото: Wikimedia

Экс-представитель министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто. О назначении на новую должность в Канаде бывший пресс-секретарь МИД сообщил у себя на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Новые возможности продвигать интересы Украины и украинцев», — написал Николенко.

Экс-представитель украинского МИД добавил, что быть генконсулом для него — это «новая ответственность». Он также поблагодарил за доверие главу ведомства Дмитрия Кулебу и президента страны Владимира Зеленского.

Об уходе Николенко в отставку с поста официального представителя МИД Украины на фоне слухов об увольнении Кулебы стало известно 8 марта. Причины кадровых изменений не уточнялись, однако тогда же бывший пресс-секретарь ведомства намекнул, что в будущем его работа будет так или иначе связана с дипслужбой.

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      Екатерина Грищенко
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