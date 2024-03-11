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13:26, 11 марта 2024Наука и техника

Раскрыт новый механизм передачи генетической информации

В Гонконгском университете раскрыли механизм передачи генетической информации

Фото: CDC / Unsplash

Ученые Гонконгского университета раскрыли новый механизм, который обеспечивает передачу точной генетической информации и сохранение свойств клеток при каждом делении. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Эпигенетические факторы, которые функционируют как молекулярные переключатели, определяют то, какие именно гены активны в определенном типе клеток. На эпигенетическое регулирование также влияют различные факторы окружающей среды, такие как питание, стресс, образ жизни и воздействие окружающей среды.

ДНК в ядре клетки вместе с ядерными белками гистонами образуют хроматин, состоящий из повторяющихся функциональных единиц — нуклеосом. Когда клетка делится, происходит репликация ДНК, и нуклеосомы, несущие эпигенетические метки, также известные как модификации гистонов, демонтируются и перерабатываются, что обеспечивает точную передачу эпигенетической информации дочерним клеткам. Ошибки в этом процессе могут привести к раку и старению.

В новом исследовании было обнаружено, что белковый комплекс FACT (состоящий из субъединиц Spt16 и Pob3) взаимодействует с родительскими гистонами во время процесса репликации. Субъединица Spt16 захватывает гистоны, которые находились на родительской ДНК, при этом весь комплекс FACT-гистон переносится на комплекс Tof1, который регулирует весь процесс репликации ДНК. Этот механизм облегчает транспортировку родительских гистонов на дочерние цепи ДНК.

По словам авторов, знание об этом механизме открывает возможности для целенаправленных терапевтических вмешательств и инновационных стратегий лечения рака.

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      Александр Еникеев
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