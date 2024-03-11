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10:24, 11 марта 2024Ценности

Джулия Фокс вышла в свет в платье с откровенным декольте

Джулия Фокс

Джулия Фокс. Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Американская модель и актриса Джулия Фокс в откровенном наряде посетила показ бренда Vivienne Westwood. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

34-летняя манекенщица вышла в свет в корсетном оголяющем плечи платье белого цвета с баской и пышной юбкой. При этом наряд также был оформлен глубоким декольте, которое обнажало большую часть груди знаменитости.

Модель также надела длинные прозрачные перчатки и повязала косынку на голову. Кроме того, она выбрала в качестве аксессуаров украшенные жемчугом солнцезащитные очки и миниатюрную круглую сумку голубого оттенка с фермуаром (перекрестная застежка в виде раздвижной металлической рамы с двумя бусинами — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в марте дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон обнажила грудь на Неделе моды в Париже.

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      Карина Черных
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