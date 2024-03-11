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15:05, 11 марта 2024Наука и техника

Решена загадка одной из самых далеких галактик

The Astrophysical Journal Letters: объяснено появление азота в далекой галактике

Фото: NASA / Globallookpress.com

Ученым впервые удалось решить загадку необычного химического состава одной из самых далеких галактик Вселенной. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Галактика GN-z11 уже появилась спустя 440 миллионов лет после Большого взрыва. Однако спектры, полученные телескопом Уэбба, показали необычно высокое содержание азота в GN-z11. Это долгое время представляло загадку, поскольку элементы тяжелее водорода и гелия образуются в звездах и распределяются в межзвездной среде на последнем этапе их жизни, через миллиарды лет после рождения.

Согласно одной из гипотез, большое количество азота в ранней Вселенной объясняется существованием короткоживущих сверхмассивных звезд, которые в 50-100 тысяч раз массивнее Солнца. Однако в новой работе был предложен новый источник азота — прерывистое звездообразование с фазой покоя длительностью около 100 миллионов лет.

После второй вспышки звездообразования возникают звезды Вольфа-Райе — звезды с очень высокой температурой и светимостью и массой до 120 масс Солнца. Именно они становятся доминирующим источником обогащения межзвездной среды азотом. Остальные сценарии, по мнению авторов, не удовлетворяют наблюдаемым данным.

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      Александр Еникеев
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