Склонявший военных к сотрудничеству с Украиной стал фигурантом дела о госизмене

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Хабаровского края

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене против жителя Хабаровского края, который склонял российских военных к сотрудничеству с «Легионом "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ведомства.

39-летний гражданин России подозревается в совершении преступления по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его противоправную деятельность выявили сотрудники военной контрразведки.

По данным ФСБ, мужчина склонял военнослужащих Хабаровского гарнизона к отъезду из России и вступлению в украинский легион для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России. В настоящее время с задержанным работают следователи.

1 марта сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал двоих россиян по обвинениям в госизмене. Избрана мера пресечения гражданам с фамилиями Егорова и Коротич.